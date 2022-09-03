حماية المواطنين خارج الحدود.. هنا قصص لأشهر التحذيرات التي أطلقتها سفارات السعودية حول العالم

دائمًا ما ترفع سفارات السعودية في أنحاء العالم شعار خدمة الرعايا، والعمل على حفظ سلامتهم ضد أي أخطار أو إشكاليات طارئة.. وهو ما يظهر في الإجراءات العاجلة التي يتم إعلانها بمجرد رصد أي خطر يحيط بالسعوديين في أي بقعة في الكرة الأرضية، مستهدفة إنقاذ المواطنين في الخارج، وتوفير كل وسائل السلامة والراحة لهم.