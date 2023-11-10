بطالة وفقر بالرغم من الثروات والموارد.. المملكة تضع القارة السمراء على الطريق الصحيح

ومن بين المبادرات التي قدَّمتها السعودية ضمن جهودها لمساعدة الدول الإفريقية: أطلق صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عددًا من المشاريع والأنشطة الاستثمارية في الدول الإفريقية في قطاعات الطاقة، والتعدين، والاتصالات، والأغذية، وغيرها، بإجمالي 15 مليار ريال سعودي.