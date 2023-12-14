"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تعلن مناطق جديدة مهمة للطيور عالميًا داخل حدودها

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مناطق جديدة مهمة للطيور عالميًا داخل حدودها لتصبح بذلك واحدة من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، حيث حققت الهيئة إحدى مبادراتها الاستراتيجية والمتمثلة في تسجيل منطقتي طبرجل وطريف على قائمة المناطق المهمة عالميًا للطيور، بالإضافة إلى توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال أجا ليضم المناطق الواقعة شمال حائل (جبال حبران وعرنان والمسمى).
وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمناطق المعتمدة والمعترف بها من منظمة بيردلايف إنترناشونال (Birdlife international) كمناطق ذات أهمية عالمية لحماية الطيور داخل المحمية الملكية خمس مناطق.
وأشارت هيئة تطوير المحمية إلى أنها سجلت 290 نوعًا من الطيور البرية، وهذا يشكل ما نسبته 58 % من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 499 نوعًا. وتُظهر هذه النسبة أهمية المحمية الملكية بشكل كبير للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، وتشدد على أهمية موقعها وموائلها لجذب الطيور بمختلف أنواعها.
وتقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسة للطيور في العالم، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88 % من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية الملكية، بينما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12 %، وتعكس هذه النسب أهمية موقع المحمية الملكية كنقطة استراحة رئيسة للطيور المهاجرة بين القارات.
ويعكس هذا التوازن البيئي أهمية الحفاظ على المحمية الملكية كموقع استراتيجي للطيور والمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.
وعلى الرغم من التنوع الحيوي الكبير في المحمية، إلا أن هناك 25 نوعًا من الطيور المسجلة في المحمية، سواء كانت مقيمة أو مهاجرة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالميًا، ويُظهر هذا الرقم الحاجة الماسة إلى المحافظة على هذه الأنواع المهددة والمساهمة في تكاثرها لخلق تنوع حيوي عالمي.