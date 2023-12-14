"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تعلن مناطق جديدة مهمة للطيور عالميًا داخل حدودها

وعلى الرغم من التنوع الحيوي الكبير في المحمية، إلا أن هناك 25 نوعًا من الطيور المسجلة في المحمية، سواء كانت مقيمة أو مهاجرة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالميًا، ويُظهر هذا الرقم الحاجة الماسة إلى المحافظة على هذه الأنواع المهددة والمساهمة في تكاثرها لخلق تنوع حيوي عالمي.