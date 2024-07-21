معاناة مستمرة ومسافات طويلة.. أهالي قرى جنوب العارضة يطالبون بافتتاح روضة بـ"أبو العشرة"

طالب سكان قرى الجنوب بمحافظة العارضة- شرق منطقة جازان، الإدارة العامة للتعليم، بالعمل على فتح روضة أطفال ضمن المبنى المدرسي الجديد في أبو العشرة، الذي من المتوقع افتتاحه والدراسة فيه بدءاً من العام المقبل بعد اكتماله.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التعليم خطتها للتوسع في مدارس الطفولة المبكّرة وصولاً إلى أكثر من مليون مقعد على مستوى إدارات التعليم، ورفع نسبة الالتحاق إلى 90% بحلول عام 2030.
وبيَّن عددٌ من أولياء الأمور لـ «سبق»، أنهم يقطعون مسافات طويلة من أجل إيصال أطفالهم إلى روضة حي بطحان؛ لافتين إلى أن افتتاح روضة في المبنى المدرسي الجديد بأبو العشرة مع التوسع في عدد الفصول سيعملان على خدمة عددٍ كبيرٍ من القرى جنوب المحافظة، وسيضعان حداً للمعاناة اليومية التي يتكبّدها السكان في سبيل التوجّه بأطفالهم إلى روضات بعيدة جداً.
وأوضحوا أن جنوب المحافظة يعاني نقصاً كبيراً في عدد المدارس التي توجد بها روضات أطفال؛ ما يُوجِد نوعاً من الازدحام رغم كثافة السكان والقرى؛ لافتين إلى أن بُعد المسافة دفع بعضهم إلى ترك أطفاله دون تسجيل؛ نظراً لارتباطاتهم المختلفة.
وأشار الأهالي إلى أن جنوب المحافظة يحتاج الى افتتاح أكثر من روضة، ومنها مدرسة أبو العشرة التي من المتوقع أن تتم الدراسة فيها بدءاً من العام المقبل بعد الانتهاء من المبنى الحكومي.
يُشار إلى أن جازان احتلت المرتبة الأخيرة بين المناطق في مؤشر تنمية الطفولة المبكّرة في نسبة الأطفال بالفئة العمرية من 24 إلى 59 شهراً، الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات عدة، ومنها التعليم بنسبة 75.9%، وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.