معاناة مستمرة ومسافات طويلة.. أهالي قرى جنوب العارضة يطالبون بافتتاح روضة بـ"أبو العشرة"

وبيَّن عددٌ من أولياء الأمور لـ «سبق»، أنهم يقطعون مسافات طويلة من أجل إيصال أطفالهم إلى روضة حي بطحان؛ لافتين إلى أن افتتاح روضة في المبنى المدرسي الجديد بأبو العشرة مع التوسع في عدد الفصول سيعملان على خدمة عددٍ كبيرٍ من القرى جنوب المحافظة، وسيضعان حداً للمعاناة اليومية التي يتكبّدها السكان في سبيل التوجّه بأطفالهم إلى روضات بعيدة جداً.