مع قرب رمضان.. أهل الخبرة يكشفون لـ"سبق" عن مواصفات "الذبيحة" السليمة من العيوب

وقال المواطن سلمان الحربي أحد الباعة في سوق الأغنام: عند رغبتك شراء ذبيحتك فيجب أن تلاحظ عددًا من المواصفات في الحيوان أهمها، أن يكون جلد الحيوان خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات، وأن تكون الذبيحة خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها، وألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.