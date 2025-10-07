ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم، في قصر الصافرية بالعاصمة المنامة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.