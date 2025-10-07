ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم، في قصر الصافرية بالعاصمة المنامة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.
ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.
فيما حمّل جلالة ملك البحرين سمو الوزير تحياته وتقديره للقيادة السعودية، وتمنياته للمملكة وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يسهم في تكثيف التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار الوزير محمد اليحيى، ورئيس فرق عمل الجانب السعودي في الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني المهندس فهد الحارثي.