وزير الخارجية يستعرض سيرة العمل الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في اجتماع الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة الرياض.