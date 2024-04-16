تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الاثنين المقبل

يُذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 295 عالِماً، ينتمون إلى 45 دولة، حاز عدد من الفائزين بها جوائز عالمية رفيعة فيما بعد.