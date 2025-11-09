وزير السياحة والآثار المصري لـ"سبق": استقبلنا 900 ألف سائح سعودي حتى الآن.. وسنتخطى حاجز 18 مليون زائر لأول مرة

قال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في تصريحات خاصة لـ"سبق" على هامش الاجتماعات العالمية للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في دورتها الـ26 المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، إن مصر استقبلت أكثر من 900 ألف سائح سعودي منذ بداية العام الجاري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع الشعبين السعودي والمصري، وبالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم وتطوير السياحة العالمية.