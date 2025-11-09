وزير السياحة والآثار المصري لـ"سبق": استقبلنا 900 ألف سائح سعودي حتى الآن.. وسنتخطى حاجز 18 مليون زائر لأول مرة

قال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، في تصريحات خاصة لـ"سبق" على هامش الاجتماعات العالمية للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في دورتها الـ26 المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، إن مصر استقبلت أكثر من 900 ألف سائح سعودي منذ بداية العام الجاري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع الشعبين السعودي والمصري، وبالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم وتطوير السياحة العالمية.
وأكد الوزير أن السوق السعودي يُعد من أكبر وأهم الأسواق العربية بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن الزائر السعودي يتمتع بوعي سياحي متنامٍ، ويُعد من أكثر الجنسيات إقبالًا على الوجهات المصرية، سواء الثقافية أو الشاطئية.
وأضاف فتحي أن القطاع السياحي المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي تاريخي، متوقعًا أن تتجاوز أعداد السياح حاجز 18 مليون زائر مع نهاية عام 2025، وذلك بفضل الجهود المبذولة في تطوير المقاصد السياحية، ورفع جودة الخدمات، وتسهيل إجراءات الدخول، إلى جانب افتتاح مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير.
وأوضح فتحي انه سيعقد لقاء رسمي ووزير السياحة السعودي على هامش قمة تورايز خلال هذا الأسبوع مشيرا الى أن التعاون السياحي بين مصر والمملكة يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي، في ظل توافق الرؤى بين رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يسهم في تنشيط الحركة السياحية الثنائية واستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع.
وختم وزير السياحة والآثار المصري تصريحه لـ"سبق" بقوله:
“نرحّب دومًا بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر، ونعمل على أن تكون زيارتهم تجربة استثنائية تجمع بين الأصالة والحداثة والراحة”.