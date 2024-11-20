"الوطني للثروة السمكية" يوضح وينصح: هذا تأثير الشتاء على الاستزراع السمكي

قال مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه: إن الشتاء يؤثر في المزارع السمكية، موضحًا أن الأسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخرى؛ حيث إن كل نوع منها له درجة حرارة معينة يتأقلم عليها صيفًا وشتاء.