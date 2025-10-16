"سالك" ترسي 500 ألف طن قمح للمملكة في ثاني مناقصاتها لعام 2025

وبذلك، يصل إجمالي الكميات التي رُسِّيت على "سالك" خلال عام 2025 إلى 975 ألف طن، وهو ما يُمثّل نحو 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح. وسيتم توريد هذه الكميات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026م، وفق خطة لوجستية تغطي الموانئ الرئيسة في المملكة، لضمان عمليات توريد فعّالة ومستدامة.