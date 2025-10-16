"سالك" ترسي 500 ألف طن قمح للمملكة في ثاني مناقصاتها لعام 2025

في خطوة لافتة، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عن ترسية الدفعة الثانية من مناقصة القمح لعام 2025م، المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، لتوريد 500 ألف طن من القمح لصالح الهيئة العامة للأمن الغذائي.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لدور "سالك" في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الاستراتيجية للمملكة.
وبذلك، يصل إجمالي الكميات التي رُسِّيت على "سالك" خلال عام 2025 إلى 975 ألف طن، وهو ما يُمثّل نحو 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح. وسيتم توريد هذه الكميات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026م، وفق خطة لوجستية تغطي الموانئ الرئيسة في المملكة، لضمان عمليات توريد فعّالة ومستدامة.
وتُبرز هذه الترسية كفاءة "سالك" في إدارة سلاسل الإمداد العالمية، وقدرتها على توفير القمح بجودة عالية وتكلفة تنافسية. كما تؤكد التزامها المستمر بدعم الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز استقرار السوق المحلي، وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة، بما يعزّز مكانتها كمورّد وطني موثوق وشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.