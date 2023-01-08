وزير الحج ونائبه يوقعان اتفاقيات مع 19 وفدًا من مختلف الدول الإسلامية

وقّع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم، عددًا من اتفاقيات الحج مع 19 وفدًا من عدة دول إسلامية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء رحلتهم الدينية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

تضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.

والتقى وزير الحج والعمرة، اليوم بنحو 12 وفدًا، شمل: وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالمملكة الأردنية دكتور محمد خلايلة، ووزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا دكتور ياقوت خليل قوماس، ووزير الشؤون الدينية في جمهورية بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ورئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية سلام سيد صادق حسيني.

كما وقع الوزير الربيعة مع رئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، ومع مفتي عام الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية كازاخستان نوريزباي حاج تاغانولي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور عبد العاطي أحمد عباس، ووزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية اليمن محمد عيضة مهدي شبيبة، ووزير الشؤون الدينية في جمهورية غينيا كرامو جاورا، ووزير الداخلية والأمن بجمهورية ساحل العاج فاغوندو ديوماندي، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية أوزباكستان صادق تاشبايوف، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا الاتحادية محمد نعيم بن مختار.

فيما وقع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، سبع اتفاقيات مع وفود من عدة دول شملت رئيس لجنة الحج العليا بجمهورية سوريا عبدالرحمن مصطفى باشا، والمفوض لتنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر كايجاما إبراهيم سني، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية في جمهورية إثيوبيا ورئيس إدارة الحج والعمرة في المجلس عبدالعزيز عبدالولي محمد، ومن سلطنة عمان مستشار مكتب وزير شؤون الوعظ والإرشاد الدكتور سالم هلال الخروصي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بجمهورية مالي عبدالفتاح سيسي، ورئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين عادل حاج كريم، ومن وفد جمهورية الفلبين وزير المفوضية الوطنية لشؤون المسلمين جيلينج مأمونديونج.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، وبالشراكة والتكامل مع سائر الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في المملكة.

وأعربت الوفود عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله-، على ما يلقاه ضيوف بيت الله الحرام من عناية واهتمام.