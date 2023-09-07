شاهد.. اللوحات الإرشادية للطرق في المدينة المنورة تتزين بخط "المدينة"

ويمثل هذا التوجه لتعزيز الهوية البصرية للمدينة عبر مخزونها الحضاري والتاريخي باستخدام هذا النوع من الخطوط، امتدادًا لتدشين الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في مايو 2018، "خط المدينة" الإلكتروني، وهو الخط الذي يحمل السمات والخصائص المنبثقة من الخط الحجازي القديم.