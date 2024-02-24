تستّر رغم التوطين.. صورة من سيطرة الوافدين على المحال النسائية بـ"سوق الحب"

عندما تزور بعضَ المراكز التجارية في المنطقة الشرقية وتحديدًا سوق الدمام "سوق الحب"، تشاهد منظر وقوف العمالة الوافدة أمام محلات بيع العباءات والمستلزمات النسائية، في مشهد واضح للعيان ولكل من يرتاد هذه الأسواق؛ حيث يتجلى التستر وسيطرتهم على هذا النشاط رغم قرار توطينه؛ فهل لا تزال تلك العمالة تمتلك حصصًا في المحلات، وتتستر بطريقة مختلفة؟ ولماذا تقوم تلك العمالة بمتابعة المواطنات البائعات في المحلات؟