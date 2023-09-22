مسؤولو "بر جدة": في يوم الوطن الـ93 الأحلام تتمدد على مساحات الواقع بإنجازات تعانق الطموحات

وتابعوا: جاء شعار (نحلم ونحقق) في هوية اليوم الوطني الـ 93 ليكون شعار اليوم وكل يوم في بلدٍ انطلق أبناؤه نحو الغد، يحدوهم الأمل في أن تكون المملكة العربية السعودية قبلة العالم أجمع في شتى المجالات، بعد أن انعكست تلكم الأحلام بوضوح على مشروعات ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة، محققة مراتب متقدمة في مؤشر التنافسية ومؤشر الابتكار العالمي، وما قدمته المملكة لشعبها وللإنسانية جمعاء من مشروعات ضخمة، أثبت قدرات بلادنا وتميزها في الكثير من المجالات، كما أثبت أن الحلم قد تحول إلى حقيقة ممتدة على مساحات الواقع لتبشر بغدٍ مشرق يتناغم في حراكاته مع محاور رؤية المملكة ومرتكزاتها.