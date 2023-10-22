الحبابي: تحالف دعم الشرعية حريص على تعزيز وتطبيق القانون الدولي الإنساني في عملياته

اختتمت في الطائف الدورة التأسيسية في (القانون الدولي الإنساني) التي نظّمتها وحدة حماية الأطفال بالعمليات العسكرية المدنية لقوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كل من قيادة منطقة الطائف، وقاعدة الملك فهد الجوية، لمدة يومين.
وتطرقت الدورة التي عُقدت بتوجيه ومتابعة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع -قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن- في يومها الأول، إلى التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، ومقدمة في القانون الدولي الإنساني، والفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التطرق إلى تصنيف النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والرعاية الصحية.
وأكّد مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حريصة على تعزيز مفهوم القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في عملياتها العسكرية.
تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تُعقد في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية الأطفال، مثمّناً الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعلاقة المتنامية مع اللجنة في المجال الإنساني، والتعريف والتوعية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
من جهته، أشار ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة محمد شيخ علي، إلى أن اللجنة تقدّر الجهود التي تبذلها قيادة القوات لنشر التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتتطلع لمواصلة التعاون في هذا الشأن مع وحدة حماية الطفل في قوات التحالف العربي والأطراف الفاعلة في المملكة.