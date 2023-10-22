الحبابي: تحالف دعم الشرعية حريص على تعزيز وتطبيق القانون الدولي الإنساني في عملياته

وتطرقت الدورة التي عُقدت بتوجيه ومتابعة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع -قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن- في يومها الأول، إلى التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، ومقدمة في القانون الدولي الإنساني، والفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التطرق إلى تصنيف النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والرعاية الصحية.