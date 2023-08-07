"تقييم" تطلق فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.. وتؤهل المتدربين

وتعمل الهيئة على تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بدقة ومهنية وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة؛ وذلك من خلال تقديم 3 مستويات تدريبية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمقيمين American Society of Appraiser ASA، التي تُعد من أعرق المنظمات المعتمدة في تأهيل وتدريب واعتماد المقيمين من مختلف دول العالم؛ حيث تغطي الحزمة التدريبية مجموعة من المواضيع المهمة، مثل مفاهيم حول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأنواعها، وتصنيف أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وآليات إجراء المعاينة والفحص، وإعداد التقارير في ضوء المعايير الدولية.