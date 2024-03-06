"هايسنس" تفتتح فصلاً جديداً من التميز بعروض رمضانية فريدة في المملكة العربية السعودية

ويدعو العرض الترويجي الكبير "فرص كبيرة للفوز في رمضان مع هايسنس"، المستمر من 5 مارس 2024 حتى 2 أبريل 2024، العملاء إلى استكشاف عالم من الفرص والعروض على منتجات هايسنس الفاخرة في متاجر الأجهزة الإلكترونية الكبرى في جميع أنحاء المملكة؛ منها متاجر التجزئة المعروفة مثل لولو وإكسترا، بالإضافة إلى العديد من المتاجر الأخرى، ويُتيح هذا العرض للعملاء فرصة للفوز بأكثر من 60 هدية مع عروض مذهلة على منتجات هايسنس خلال شهر رمضان.