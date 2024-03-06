"هايسنس" تفتتح فصلاً جديداً من التميز بعروض رمضانية فريدة في المملكة العربية السعودية

تفخر شركة هايسنس، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالكشف عن عرضها الحصري بمناسبة شهر رمضان الكريم لعملائها الكرام في المملكة العربية السعودية، ويتميز هذا العرض بجوائز فاخرة تعكس روح الكرم والسخاء في هذا الشهر المبارك.
ويدعو العرض الترويجي الكبير "فرص كبيرة للفوز في رمضان مع هايسنس"، المستمر من 5 مارس 2024 حتى 2 أبريل 2024، العملاء إلى استكشاف عالم من الفرص والعروض على منتجات هايسنس الفاخرة في متاجر الأجهزة الإلكترونية الكبرى في جميع أنحاء المملكة؛ منها متاجر التجزئة المعروفة مثل لولو وإكسترا، بالإضافة إلى العديد من المتاجر الأخرى، ويُتيح هذا العرض للعملاء فرصة للفوز بأكثر من 60 هدية مع عروض مذهلة على منتجات هايسنس خلال شهر رمضان.
وتشمل الجوائز شاشات تلفزيون الليزر المتميزة من هايسنس، بالإضافة إلى ثلاجات ذكية، وغسالات الملابس، وغسالات الصحون، ومكيفات الهواء، ومكبرات صوت عالية الجودة، مما يجعل من هذا العرض واحدًا من أكثر الفرص تشويقًا ومكافأة للعملاء خلال شهر رمضان.
ولضمان مشاركة الجميع، يُنصح بزيارة الموقع للحصول على تفاصيل شاملة حول العرض الاستثنائي، بالإضافة إلى ذلك، تستعد شركة هايسنس لاستضافة سلسلة رائعة من المسابقات والهدايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها طوال شهر رمضان. حافظ على التواصل واستفد من فرص إضافية للفوز من خلال متابعة هايسنس على منصتها.
ولا يقتصر هذا العرض على تقديم تجربة تسوق فريدة فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز المشاعر الإيجابية خلال شهر رمضان وإثراء روح العطاء في جميع أنحاء المملكة.
وبالإضافة إلى الفعالية الملهمة "اربح السحب الكبير"، تلتزم هايسنس بتحويل متاجر التجزئة الكبرى إلى مراكز احتفالية مليئة بالحياة خلال شهر رمضان، ويتوقع المتسوقون تجارب فاخرة ومفاجآت إضافية أثناء استكشافهم للعلامة التجارية هايسنس والتفاعل معها.
وكجزء من جهودها المستمرة لبناء العلامة التجارية على مستوى عالمي، تلتزم هايسنس بتقديم تجربة مشاهدة فريدة من نوعها باستخدام تكنولوجيا متقدمة لجودة الصورة، كما تزخر بالابتكار في تطوير منتجات ذكية وعالية الجودة وموثوقة، مما يعكس التزامها الدائم بتلبية توقعات العملاء وتحسين تجربة المستخدم.
بوصفها الشريك الرسمي لبطولة EURO2024، تعبر شركة Hisense بفخر عن التزامها الراسخ بالجودة والابتكار في ميدان الإلكترونيات والتكنولوجيا. ويأتي العرض الرمضاني كامتداد لتفاني هايسنس في تقديم منتجات فاخرة ذات مستوى عالٍ وخلق تجارب لا تُنسى لزبائنها الكرام. وتدعو هايسنس عملاءها إلى المشاركة في هذا الاحتفال الخاص، مما يجعل شهر رمضان تجربة لا تُنسى ومليئة بالفائدة للجميع مع هايسنس.
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