98 % من المواطنين يشعرون بالفخر تجاه الحملة السعودية لإغاثة فلسطين

كما تبيّن أن 54% من العينة يدركون أن التبرع عبر منصة "ساهم" لا يتطلب إدخال البيانات الشخصية كالبريد الإلكتروني ورقم الجوال وما إلى ذلك من معلومات شخصية، وأيضًا أظهرت هذه النتيجة تحسنًا في وعي المواطنين حيال إجراءات التبرع عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إذ كانت نسبة من يعون أن التبرع لا يتطلب البيانات الشخصية، في استطلاع فبراير الماضي هي 48%، أي أن الوعي بسهولة إجراءات التبرع قد زادت بنسبة 6%.