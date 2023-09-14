ارتفاع الحرارة وفقدان للوزن.. "صحة الرياض" توضح أعراض وعوامل خطورة "سرطان الدم"

وتابعت، أن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الدم تكمن في التعرض لإشعاع عالي الطاقة من قنبلة ذرية أو مصنع للطاقة النووية أو التعرض لكيميائيات مثل البنزين والفورمالدهايد واعتلالات الدم والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، الاختلالات الوراثية كمتلازمة داون، والتعرض لبعض الفيروسات التي قد تسبب أوراماً كالتهاب الكبد الوبائي "ب" وفيروس الإيدز، أو إصابة أحد أفراد العائلة به مسبقاً وهي حالة نادرة الحدوث.