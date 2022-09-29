"تعليم عسير" يكرّم أبناء وبنات شهداء الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ92

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أمس، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثاني والتسعين، تحت شعار "هي لنا دار"، على مسرح الإدارة، بحضور مدير عام التعليم وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية والجهات الأهلية وقيادات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وبمشاركة فاعلة من الطلاب والطالبات، وبتنظيم من إدارة النشاط الطلابي.
وكان الاحتفال قد انطلق بالنشيد الوطني، تلتْه آيات من الذكر الحكيم، فمسيرة كشفية مكونة من 100 كشاف، و30 قائدًا كشفيًّا، ثم عرض تقديمي قدمه عدد من الطلاب، فكلمة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري، قدم خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بهذه المناسبة الغالية، وهنّأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية لتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.
ونوه "العُمري" إلى ما تعيشه المملكة من أمن وأمان واستقرار وتنمية متسارعة، مؤكدًا أن ذلك هو الوضع الطبيعي لمسيرة هذه البلاد، وأن القيادة الحكيمة ترسم مستقبلًا زاهرًا لشباب الوطن الذين هم عماده وأمل مستقبله، داعيًا لاستشعار المسؤولية لدى أبناء الوطن تجاه بلادهم من جدّ واجتهاد لحمل الأمانة واستمرار التنمية مستقبلًا، مشيدًا بتضحيات شهداء الوطن وما قدموه في سبيل الذَّوْد عنه، لافتًا إلى عناية حكومتنا الرشيدة بأبنائهم من بعدهم، مؤكدًا على رعاية أبناء الشهداء والمرابطين بالحدّ الجنوبي من قِبل تعليم المنطقة.
واستعرض "العُمري" الدعم اللامحدود من لدن سمو أمير عسير ومقام الوزارة لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة، لافتًا إلى أن ذكرى اليوم الوطني تعدّ مناسبة غالية على نفوسنا جميعًا، نستلهم معها البطولات والتضحيات لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله، وأبنائه المخلصين من بعده في بناء دولة عظيمة نفخر ونعتزّ بالانتماء لها والانطواء تحت رايتها، مشيرًا إلى أن الدور كبير جدًّا على منسوبي التعليم لترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة الوسطية في نفوس الناشئة، وتعزيز قيم الانتماء لهذا الوطن والولاء لقادته، والاعتزاز بهويتنا الوطنية السعودية، والذّبّ عن مكتسبات الوطن وتنميتها وتطويرها.
وتضمن الاحتفال عرضًا لبرومو "أبناء الشهداء"، ثم ألقيت قصيدة وطنية للشاعرين إبراهيم حلوش وأحمد المازني، وقصيدة وطنية أخرى لأحد أبناء الشهداء بالحد الجنوبي، وتم عرض مشاهد مرئية يتحدث فيها أبناء الشهداء عمّا تجيش به نفوسهم من حبّ لهذا الوطن المعطاء، فمشاركة الطالبة جمان الحياني بعنوان "هنا الوطن"، ثم أوبريت "وطن الإلهام" الذي صاغه شعرًا الشاعر فائز البكري، وشارك في تأديته على المسرح عدد من طلاب وطالبات تعليم عسير، عقب ذلك تم تكريم ثلاثين طالبًا وطالبة من أبناء وبنات شهداء الوطن والطالبة أسيل الشهراني، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الاحتفال.