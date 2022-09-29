"تعليم عسير" يكرّم أبناء وبنات شهداء الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ92

ونوه "العُمري" إلى ما تعيشه المملكة من أمن وأمان واستقرار وتنمية متسارعة، مؤكدًا أن ذلك هو الوضع الطبيعي لمسيرة هذه البلاد، وأن القيادة الحكيمة ترسم مستقبلًا زاهرًا لشباب الوطن الذين هم عماده وأمل مستقبله، داعيًا لاستشعار المسؤولية لدى أبناء الوطن تجاه بلادهم من جدّ واجتهاد لحمل الأمانة واستمرار التنمية مستقبلًا، مشيدًا بتضحيات شهداء الوطن وما قدموه في سبيل الذَّوْد عنه، لافتًا إلى عناية حكومتنا الرشيدة بأبنائهم من بعدهم، مؤكدًا على رعاية أبناء الشهداء والمرابطين بالحدّ الجنوبي من قِبل تعليم المنطقة.