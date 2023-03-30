"بلدية الخرج" تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية بطول 500 متر وأكثر من 11 ألف وجبة

وأشار "الزيد" عن انطلاق فعاليات ليالي رمضانية بدءًا من اليوم الخميس في المكان ذاته "حديقة الملك عبدالعزيز" ويستمر لمدة ثلاث ليالٍ، وتتضمن الليالي عددًا من المناشط والبرامج التي تستهدف أفراد الأسرة منها "مسرح الطفل" والمسابقات والأركان المتنوعة.