"بلدية الخرج" تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية بطول 500 متر وأكثر من 11 ألف وجبة

أقامت بلدية محافظة الخرج مساء اليوم الخميس أطول مائدة إفطار رمضانية في حديقة الملك عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، بحضور رئيس البلدية المهندس خالد الزيد، ورئيس بلدية محافظة الدلم المهندس عامر العجمي، وعدد كبير من أهالي المحافظة والمقيمين والمتطوعين.
ووفرت البلدية على مائدة الإفطار التي امتدت على طول 500 متر، أكثر من 11 ألف وجبة غذائية قيمة، شارك في إعدادها وتنظيمها قرابة 170 متطوعًا ومتطوعة.
ومن جانب آخر، أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد، أن مائدة الإفطار الجماعي عمل اجتماعي يُقام للمرة الثانية، وتم تنفيذه بجهد جماعي ما بين منسوبي البلدية وأبناء المحافظة المتطوعين والمتطوعات.
وأكد عن استمرار إقامة مائدة الإفطار الرمضانية كل عام مقدمًا شكره لكل الجهات والأفراد المشاركين وكذلك الداعمين.
وأشار "الزيد" عن انطلاق فعاليات ليالي رمضانية بدءًا من اليوم الخميس في المكان ذاته "حديقة الملك عبدالعزيز" ويستمر لمدة ثلاث ليالٍ، وتتضمن الليالي عددًا من المناشط والبرامج التي تستهدف أفراد الأسرة منها "مسرح الطفل" والمسابقات والأركان المتنوعة.