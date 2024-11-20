المؤتمر الوطني التاسع للجودة يختتم فعالياته بمجموعة من التوصيات

اختُتمت اليوم فعالياتُ المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي نظّمته الهيئةُ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على مدى ثلاثة أيام في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة أكثر من 60 خبيرًا سلطوا الضوء على العديد من أوراق العمل والموضوعات في مجالات الجودة والتقنيات المتقدمة.