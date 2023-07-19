محافظ جدة يشهد حفل تخريج 430 طالبًا وطالبة من "البحر الأحمر الدولية"

وخلال الحفل انطلقت مسيرة الخريجين، تلاها كلمة للرئيس التنفيذي جون باغانو، قال فيها: "نحتفي اليوم بتخريج وتوظيف كفاءات وطنية شابة، يمثلون أولى بوادر التعليم المهني الاحترافي في مجال السياحة بالسعودية. ويأتي توظيف هذه الدفعة الأولى تزامنًا مع افتتاح أول منتجعاتنا في وجهة (البحر الأحمر)، والوقت الذي نقترب فيه من الترحيب بالضيوف الأوائل في منتجع (سيكس سينسز الكثبان الجنوبية)، ومنتجع (سانت ريجيس البحر الأحمر)، ومنتجع (نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف)، إضافة إلى افتتاح (مطار البحر الأحمر الدولي) للرحلات الداخلية خلال الأشهر القادمة".