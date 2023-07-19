محافظ جدة يشهد حفل تخريج 430 طالبًا وطالبة من "البحر الأحمر الدولية"

شهد اليوم محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "البحر الأحمر للتدريب المهني"، البالغ عددهم 430 خريجًا وخريجة، وأقامته شركة "البحر الأحمر الدولية" بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بحضور أمين مجلس إدارة البحر الأحمر الدولية الدكتور فهد تونسي، والرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية" جون باغانو، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، ورئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء النعيم.
وخلال الحفل انطلقت مسيرة الخريجين، تلاها كلمة للرئيس التنفيذي جون باغانو، قال فيها: "نحتفي اليوم بتخريج وتوظيف كفاءات وطنية شابة، يمثلون أولى بوادر التعليم المهني الاحترافي في مجال السياحة بالسعودية. ويأتي توظيف هذه الدفعة الأولى تزامنًا مع افتتاح أول منتجعاتنا في وجهة (البحر الأحمر)، والوقت الذي نقترب فيه من الترحيب بالضيوف الأوائل في منتجع (سيكس سينسز الكثبان الجنوبية)، ومنتجع (سانت ريجيس البحر الأحمر)، ومنتجع (نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف)، إضافة إلى افتتاح (مطار البحر الأحمر الدولي) للرحلات الداخلية خلال الأشهر القادمة".
من جهته، أشاد الجعويني بالشراكة الناجحة مع "البحر الأحمر الدولية"، التي كان تخريج دفعة "جيل السياحة" أولى ثمارها؛ إذ أسهمت هذه الشراكة في تدريب وتأهيل 430 شابًّا وشابة في مسارات الطاقة المتجددة، وخدمات المطار والضيافة والتقنية، إضافة إلى ورش العمل الخاصة بالإرشاد المهني.
وأشار إلى رفع عدد المستفيدين من الشراكة إلى 1500 سعودي وسعودية، وإضافة تخصصات نوعية جديدة، تغطي مجالات ومشاريع الشركة كافة، بقيمة إجمالية تتجاوز 120 مليون ريال. لافتًا النظر إلى أنه تم تخصيصها للاستثمار في تأهيل ودعم توظيف شباب وبنات الوطن في مشروعات الشركة، بما يخدم قطاع السياحة.
ثم ألقت الطالبتان وعد الحويطي وولاء الجندي، والطالبان فهد الدوسري وعمار الجهني، كلمة الخريجات والخريجين، التي عبروا عن فيها فخرهم واعتزازهم بأنهم أول دفعة تخرجت من البحر الأحمر الدولية، مقدمين شكرهم للقائمين على البرنامج، ولصندوق تنمية الموارد البشرية، ولأساتذتهم ولأسرهم.. مؤكدين أن الحماس يتملَّكهم ليبدؤوا مسيرتهم المهنية، ويكونوا جزءًا من هذا المشروع.
بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية "برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني المنتهي بالتوظيف" في نسخته الثالثة بين البحر الأحمر الدولية وجامعة الملك عبدالعزيز.
وفي الختام كرّم سموه المتفوقين والمتفوقات.
ويهدف البرنامج إلى تطوير أعداد كبيرة من الكوادر البشرية المحلية المؤهلة بالمهارات اللازمة لتعزيز قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة، وذلك ضمن اتفاقية لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. واستمر البرنامج لمدة 21 شهرًا.
يُذكر أن "البحر الأحمر الدولية" المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم، لوجهتَي "البحر الأحمر" و"أمالا"، وتتولى بوصفها إحدى ركائز رؤية السعودية 2030 دورًا جوهريًّا في تنويع اقتصاد السعودية، وخلق الفرص للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، إضافة إلى توفير نحو 70.000 فرصة وظيفية من خلال تطوير وجهة "البحر الأحمر".
وعند الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2030 ستضم الوجهة أكثر من 8.000 غرفة فندقية في 50 فندقًا، إلى جانب العقارات والفلل السكنية والمطار الدولي (مطار البحر الأحمر الدولي).