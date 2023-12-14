"شركة الصرح للسياحة والسفر" تحصد جائزةَ العمل في نسختها الثالثة

وأعرب المدير العام للشركة أ. طلال المهيدب، عن شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، ونائبه لقطاع العمل د. عبدالله بن ناصر أبو ثنين؛ على دعمهما للشركات الوطنية في مجال السياحة عبر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز القطاع؛ ممّا يسهم في تعزيز مرونة وقدرات الشركات الوطنية إقليميًّا وعالميًّا، وتمكينها من التميز والريادة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكّدًا أن الفوز بهذه الجائزة يشكّل حافزًا كبيرًا للشركة ولجميع القائمين عليها لمواصلة مسيرة النجاح، وبذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.