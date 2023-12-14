"شركة الصرح للسياحة والسفر" تحصد جائزةَ العمل في نسختها الثالثة

منحت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شركةَ الصرح للسياحة والسفر "جائزةَ العمل" لقطاع السياحة في مسار التوطين أحد مسارات جائزة العمل التي تنقسم إلى أربعة مسارات رئيسة؛ وهي: التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي.
وأعرب المدير العام للشركة أ. طلال المهيدب، عن شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، ونائبه لقطاع العمل د. عبدالله بن ناصر أبو ثنين؛ على دعمهما للشركات الوطنية في مجال السياحة عبر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز القطاع؛ ممّا يسهم في تعزيز مرونة وقدرات الشركات الوطنية إقليميًّا وعالميًّا، وتمكينها من التميز والريادة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكّدًا أن الفوز بهذه الجائزة يشكّل حافزًا كبيرًا للشركة ولجميع القائمين عليها لمواصلة مسيرة النجاح، وبذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.
وتابع: استطاعت الشركةُ وخلال فترة زمنية وجيزة خلقَ فرص عمل إضافية للكفاءات السعودية، محقّقة نسبة توطين عالية جدًّا. وأشار إلى أن مساهمات الشركة تنطلق دائمًا من رؤية 2030؛ إيمانًا منها بدور القطاع الخاص الهام مع مثل هذه المبادرات، والتي من ضمنها مبادرة التوطين.
يُذكر أن شركة الصرح للسياحة والسفر أُسِّست منذ عام 1977م، وهي شركة متخصّصة في القطاع السياحي؛ حيث تتمتّع بأكثر من 44 عامًا بالخبرة الشاملة في المجال، وتتمتّع بآلية فريدة تجعل من خدمات السياحة والسفر أسهل وأكثر فعالية لعملائها من حيث التكلفة؛ نتيجة لقدراتها الواسعة في مجال السفر من خلال رؤيتها العميقة.