"الصناعة" و"اليونيدو" يطلقان الموقع الإلكتروني لمؤتمر GC21 بالرياض

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة (GC21)، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025م، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والوزراء والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من أكثر من 175 دولة، لمناقشة مستقبل الصناعة العالمية والتحولات المرتبطة بالابتكار والتقنية المستدامة.
ويُعد الموقع الجديد بوابة شاملة للمؤتمر، إذ يوفر منصة رسمية للتسجيل عبر نظام INDICO العالمي، ويعرض تفاصيل الأجندة الكاملة وأسماء المتحدثين والمشاركين والمعارض المصاحبة. كما يتميز بتصميم حديث ومتجاوب مع مختلف الأجهزة، مانحًا تجربة مستخدم سلسة مع تحديثات آنية، إضافة إلى خدمات دعم فني مباشر لتسهيل التسجيل والمشاركة.
ويتضمن الموقع قسمًا خاصًا بعنوان "دليل السعودية"، يقدم محتوى ثقافيًا وسياحيًا عن أبرز المدن والمعالم والفنادق وخدمات التأشيرات، بهدف إثراء تجربة المشاركين الدوليين. كما يضم خاصية "جدار التواصل الاجتماعي" لمتابعة النقاشات والمشاركات عبر الوسوم الرسمية للمؤتمر، ليصبح منصة حيّة للتفاعل محليًا ودوليًا.
وسيخصص برنامج GC21 أيامًا موضوعية لقضايا محورية، من بينها يوم الاستثمار والشراكات الذي يسلط الضوء على دور الشراكات الدولية والذكاء الاصطناعي في التحول الصناعي، ويوم تمكين المرأة لإبراز دورها القيادي في صياغة مستقبل الصناعة، إضافة إلى يوم الشباب والمواهب لإبراز إسهامات الجيل الجديد في الابتكار وريادة الأعمال.