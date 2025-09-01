"الصناعة" و"اليونيدو" يطلقان الموقع الإلكتروني لمؤتمر GC21 بالرياض

وسيخصص برنامج GC21 أيامًا موضوعية لقضايا محورية، من بينها يوم الاستثمار والشراكات الذي يسلط الضوء على دور الشراكات الدولية والذكاء الاصطناعي في التحول الصناعي، ويوم تمكين المرأة لإبراز دورها القيادي في صياغة مستقبل الصناعة، إضافة إلى يوم الشباب والمواهب لإبراز إسهامات الجيل الجديد في الابتكار وريادة الأعمال.