مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة 8 أشهر لسبعينية باستئصال ورم "سرطاني" في المرارة متصل بالكبد

نجح فريق طبي متخصص في الأورام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية معقدة لمريضة في العقد السابع من عمرها؛ وذلك لاستئصال ورم في المرارة متمدد إلى الكبد، تَسبب لها في آلام حادة بكامل منطقة البطن. ذكر ذلك الدكتور وليد البوعلي المدير الطبي بالمستشفى.
وأضاف أن المريضة راجعت عيادة الجراحة العامة بالمستشفى، مشتكيةً من اضطرابات وألم في البطن مصحوب بغثيان واستفراغ بصورة شبه دورية؛ فضلًا عن شعورها بالإرهاق؛ وذلك لمدة تزيد على 8 أشهر مع فقدان للشهية.
وقال الدكتور وليد إنه تم إخضاع المريضة للتحاليل المخبرية وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، والأشعة المقطعية (C.T. Scan). وقد أبانت نتائج الفحوصات اكتشاف ورم خبيث في المرارة بطول 3 سم ممتد إلى جزء من الكبد مع وجود تليف، وهو المتسبب في الأعراض التي عانت منها المريضة.
وبناءً على النتائج ودراسة الوضع الصحي للمريضة، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل للحد من تلك المضاعفات؛ مفيدًا بأنه تم تشكيل فريق طبي مكون من استشاريي الجراحة العامة والتخدير والقلب، لإجراء التقييمات الطبية اللازمة، تَبِعَه تجهيز المريضة للعمليات
وأشار إلى أن الجراحة استغرقت ساعتين ونصفًا تحت التخدير الكامل، وتم فيها استئصال كامل الورم والمرارة وجزء من الكبد والعقد اللمفاوية المجاورة وفقًا للخطة العلاجية، مع التأكد من خلوّ القناة المرارية من تمدد الورم إليها.
وأفاد المدير الطبي بأن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث نُقلت المريضة للعناية المركزة ليومين مع تحسن مؤشراتها الحيوية، ومن ثم تَلَقّت رعاية طبية فائقة لمدة 4 أيام في جناح التنويم، وخرجت في اليوم السابع من المستشفى وهي بصحة جيدة وانتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها.