مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة 8 أشهر لسبعينية باستئصال ورم "سرطاني" في المرارة متصل بالكبد

وقال الدكتور وليد إنه تم إخضاع المريضة للتحاليل المخبرية وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، والأشعة المقطعية (C.T. Scan). وقد أبانت نتائج الفحوصات اكتشاف ورم خبيث في المرارة بطول 3 سم ممتد إلى جزء من الكبد مع وجود تليف، وهو المتسبب في الأعراض التي عانت منها المريضة.