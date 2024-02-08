وكالة الفضاء تنظم مؤتمرًا لمواجهة تحديات الحطام الفضائي يومي 11 و12 فبراير

ويشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات الرئيسية والنقاشية تتمحور حول تحديات الحطام الفضائي، ومن المتوقع أن يتوج المؤتمر بتحويل الرؤى والأفكار إلى إجراءات فعّالة؛ حيث يتطلع قطاع الفضاء العالمي بأسره إلى نتائج هذا الحدث الفضائي الرائد، الذي سيكون له إسهامه في تعزيز مكانة المملكة في عالم الاستكشاف السلمي للفضاء، والإسهام في تطوير وتأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي.