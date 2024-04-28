أوقف سيارته وحاول العبور.. مصرع مواطن ثمانيني في حادث دهس مأساوي بشقراء

وقع حادثٌ مروري مأساوي في الشارع الرئيس بشقراء، حيث تعرَّض مواطنٌ كبيرٌ في السن "ثمانيني" لحادث دهسٍ في أثناء محاولته عبور طريق الملك عبدالعزيز "الحجاز سابقاً".
وكان المواطن قد أوقف سيارته عند أحد المحال التجارية، وعندما حاول عبور الطريق المزدحم بالمركبات، صدمته إحدى المركبات ليلقى حتفه في الحال.
وباشر مرور شقراء والجهات المختصّة الحادث، وتم نقله لمستشفى شقراء العام، وعملت الإجراءات النظامية حيال الحادث.
يُذكر أن طريق الملك عبدالعزيز يشهد زحاماً، وكثافة مرورية؛ كونه يتوسط المحافظة ويربط جنوبها وشرقها بغربها، كما أنه الطريق الذي يربط محافظات غرب الرياض ومراكزها بالعاصمة الرياض.