ضبابٌ على المرتفعات.. "الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.