طريق مجهول بالطائف وتنصّل رسمي.. رحلة عمرة تنتهي بدوامة لشاب بعد حادث!

لم يتوقع شابٌّ ذَهَب برفقة شقيقته لأداء مناسك العمرة برًّا من العاصمة الرياض إلى مكة، أن ينتهي به الحال إلى دوامة من المطالبات لا نهاية لها، بعد أن تَعَرّض لحادث سير بسبب سوء أحد الطرقات في محافظة الطائف؛ موضحًا أن جهتين حكوميتين تَنَصّلتا من المسؤولية ممثلتين في "الأمانة" وفرع "النقل"؛ مما جعله حائرًا في أمره بينهما، متسائلًا: "إلى من يتبع هذا الطريق المتهالك؟ ومن الجهة المسؤولة عن تعويضه عن الضرر الذي لَحِقَ بمركبته والذي تجاوز 10 آلاف ريال؟".