شاهد.. تجمع المدينة المنورة الصحي يعزز الخدمات الطبية في محافظة المهد بمشروعات تطويرية نوعية

في إطار سعيه المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويد الرعاية المقدمة للمستفيدين، أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حزمة من المشروعات التطويرية في مستشفى المهد العام، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المريض، تأكيدًا على أن صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.