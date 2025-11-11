شاهد.. تجمع المدينة المنورة الصحي يعزز الخدمات الطبية في محافظة المهد بمشروعات تطويرية نوعية
في إطار سعيه المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويد الرعاية المقدمة للمستفيدين، أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حزمة من المشروعات التطويرية في مستشفى المهد العام، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المريض، تأكيدًا على أن صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.
وشملت المشروعات تحديث المنظومة الطبية في مستشفى المهد عبر تجديد الأجهزة والمعدات الحديثة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتحسين دقة التشخيص وتسريع الإجراءات العلاجية.
وفي جانب الخدمات الإسعافية، تم تعزيز منظومة الطوارئ بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة إضافة إلى إنشاء مهبط جوي في المستشفى، لرفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والمساهمة في إنقاذ الأرواح بكفاءة عالية.
كما دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان أمس الاثنين مشروع العيادات الخارجية الجديد بسعة 23 عيادة وعلى مساحة 1530 مترًا مربعًا وبتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة لسكان المحافظة، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وفي مجال الخدمات المخبرية، تم إنشاء مختبر مرجعي حديث بطاقة استيعابية تفوق 10,000 تحليل يوميًا، مدعومًا بأحدث التقنيات المخبرية لتعزيز دقة النتائج وجودة الخدمات التشخيصية.
كما شملت الجهود تطوير أقسام الطوارئ ورفع سعتها السريرية وتحسين بنيتها التحتية، إلى جانب تحديث أنظمة الأمن والسلامة لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة في الحالات الحرجة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية تجمع المدينة المنورة الصحي الهادفة إلى تحقيق التميز في الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمع في محافظة المهد وتعزيز كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزّز القدرة التشغيلية للمرافق الصحية ويُلبّي احتياجات الأهالي وفق أعلى معايير الجودة والرعاية.