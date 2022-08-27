رغم مبررات مسؤول التعليم.. "القشقري": رسوم المدارس الأهلية فوق طاقة الآباء

ويرفض "القشقري" زيادة الرسوم ومبررات المسؤولين، ويقول: "هنا يُفترض أن يُبرّر لهما المسؤول عن التعليم الأهلي هذا الارتفاع بما لا يزيد همّهما همّا، ولا يزيد كرْبهما كرْبًا، فإن لم يستطع إبقاء الرسوم كما كانت عليه أو تخفيضها عمّا كانت عليه، فعلى الأقلّ يُبرّر بطريقة بعيدة عن الأعذار التي لا تُسْمِن ولا تُغْنِي من جوع.. وأقول هذا بمناسبة مشاهدتي للقطات من مقابلة تلفزيونية مع المسؤول عن التعليم الأهلي الذي ركّز في حديثه على أنّ رسوم المدارس الأهلية في المملكة هي الأرخص بين دول الخليج، وهكذا مقارنة ليست مقارنة علمية، لأنّ ظروف سُكّان كل دولة خليجية مختلفة عن ظروف سُكّان الأخرى في كلّ شيء، بدءاً من قيمة الرواتب واختلاف نوعية التعليم وبُنية المقرّات الدراسية وتباين الأسعار والقوة الشرائية للعُمْلة المحلية ومُدّة الدراسة، إلخ إلخ إلخ".