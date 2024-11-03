"يلو" تطلق عروضاً خاصة في شتاء "روح السعودية"

في إطار شراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة وتفاعلاً مع البرامج السياحية التي تشهدها عدد من الوجهات السياحية في المملكة ضمن مبادرة "روح السعودية"، "شتانا ألف ليلة وليلة"، أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن إطلاق عروض مميزة على خدماتها إلى نهاية العام الميلادي الجاري 2024 تتضمن خصماً يصل إلى 25% على خدمة الكيلو المفتوح، و50% على خدمة الشحن بين المدن، و15% على قيمة استئجار المركبات طيلة فترة العرض في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام وتبوك وحائل وينبع والعلا، وعبر خدمة الحجز الإلكتروني.
وتواصل "يلو" من خلال هذه العروض تفاعلها المستمر مع كافة الأحداث والفعاليات التي تدعم النشاط السياحي الذي يعد من الأنشطة البارزة التي أولتها رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً كونه أحد الروافد الاقتصادية القيّمة التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وعن مشاركة "يلو" في دعم النشاط السياحي تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد قائلاً: تواجدت "يلو" على مدى الأعوام الماضية كمشارك في دعم كافة المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي من موقعها في قطاع النقل التأجيري الذي يعد من القطاعات الحيوية المؤثرة في البرامج السياحية لسيّاح الداخل والخارج على حد سواء، لذلك أطلقنا عروضاً خاصة مع فترة الشتاء التي تشهد نشاطاً في العديد من الوجهات السياحية البارزة في المملكة.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث تمتد خبرة "يلو" لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.