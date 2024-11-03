"يلو" تطلق عروضاً خاصة في شتاء "روح السعودية"

في إطار شراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة وتفاعلاً مع البرامج السياحية التي تشهدها عدد من الوجهات السياحية في المملكة ضمن مبادرة "روح السعودية"، "شتانا ألف ليلة وليلة"، أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن إطلاق عروض مميزة على خدماتها إلى نهاية العام الميلادي الجاري 2024 تتضمن خصماً يصل إلى 25% على خدمة الكيلو المفتوح، و50% على خدمة الشحن بين المدن، و15% على قيمة استئجار المركبات طيلة فترة العرض في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام وتبوك وحائل وينبع والعلا، وعبر خدمة الحجز الإلكتروني.