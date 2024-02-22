دارة الملك عبدالعزيز تفوز بجائزة منتدى الإعلام في فئة الابتكار والريادة

يُذكر أن برنامج (أنتمي) إحدى مبادرات دارة الملك عبدالعزيز، وجرى إطلاقه لغرض تعريف الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة العربية السعودية، من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب، ويهدف إلى إبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة العربية السعودية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.