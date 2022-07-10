284 حديقة و842 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء متنفس للحجاج بمكة المكرمة

ويبلغ عدد الحدائق في مكة المكرمة 284 حديقة، كما بذلت الأمانة جهودًا كبيرة في مجال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة التي تشكل محطة ومتنفسًا يستمتع فيها الحجاج بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء مناسكهم، وتولي الأمانة مشروعات الحدائق والملاعب والمماشي والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا؛ وذلك في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة من المشروعات البيئية والترفيهية، وتعزيز المحافظة على المرافق العامة، وتعمل على تطوير هذه الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام، وبما يسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة المقدسة، وتحسين جودة الحياة؛ وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة، وكذلك للمساهمة في مبادرة (السعودية الخضراء) واستجابة لرؤية 2030.