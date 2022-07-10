284 حديقة و842 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء متنفس للحجاج بمكة المكرمة

تشكل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء متنفسًا للحجاج، يقضون فيها ساعات عدة، يتجاذبون أطراف الحديث عن رحلتهم الإيمانية، وسط مجموعة من الخدمات التي عملت على توفيرها أمانة العاصمة المقدسة.
ويبلغ عدد الحدائق في مكة المكرمة 284 حديقة، كما بذلت الأمانة جهودًا كبيرة في مجال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة التي تشكل محطة ومتنفسًا يستمتع فيها الحجاج بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء مناسكهم، وتولي الأمانة مشروعات الحدائق والملاعب والمماشي والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا؛ وذلك في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة من المشروعات البيئية والترفيهية، وتعزيز المحافظة على المرافق العامة، وتعمل على تطوير هذه الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام، وبما يسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة المقدسة، وتحسين جودة الحياة؛ وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة، وكذلك للمساهمة في مبادرة (السعودية الخضراء) واستجابة لرؤية 2030.
وتقوم فِرَق الصيانة بإجراء عمليات التقليم والتشكيل للأشجار والشجرات والأسيجة وقص المسطحات وتنسيقها وزراعة الحوليات الطبيعة في الأحواض والأماكن المخصصة.
وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء في مكة المكرمة (843.223) مترًا مربعًا، كما يبلغ عدد الملاعب (118) ملعبًا بمساحات مختلفة تتنوع بين ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس، وجميعها قد تم تفقدها وتجهيزها لاستقبال المرتادين.