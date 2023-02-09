خلال العام الماضي.. "الغذاء والدواء" تعتمد 35 مواصفة للأجهزة والمستلزمات الطبية

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال العام الماضي "35" مواصفة قياسية سعودية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، تغطي العديد من الموضوعات مثل المنتجات النسيجية الطبية، وأجهزة التخدير والتنفس، والمعلوماتية الصحية، والأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية، وكذلك مواصفات الأجهزة الطبية المزروعة.