رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية: السعودية أهم دولة في العالم الإسلامي

وعقب اللقاء، أدلى "تثقوف"، بتصريحات صحفية، اعتبر فيها أن المملكة العربية السعودية هي أهم دولة في العالم الإسلامي، مرجعاً الإيجابيات التي يعيشها هذا العالم، إلى جهود المملكة، لذلك تحرص جمعية النهضة على التعاون المثمر والبنّاء معها لما فيه خير الشعب الإندونيسي، شاكرًاً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، رعايتهما وعنايتهما بالحرمين الشريفين، اللذين يمثلان محور الروحانية الإسلامية.