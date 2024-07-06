المرتفع الجاثم يتزحزح.. توقُّعات بـ"فترات مطيرة أعلى من المعدلات" في هذا الموعد

وتوقّع المُختصُّون أنْ يبدأ المرتفع الجوي الجاثم والمسيطر على أجواء المملكة بالتزحزح والتحرك نحو الشمال تدريجيًّا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو، سامحًا بتقدم خط الفاصل المداري الوهمي "ITCZ" شمالًا، وبدْء تدفق الرطوبة المدارية للأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ وفق موقع "طقس العرب".