المرتفع الجاثم يتزحزح.. توقُّعات بـ"فترات مطيرة أعلى من المعدلات" في هذا الموعد

خلُصت دراسات وتحليلات مناخية إلى أن انحرافًا إيجابيًّا سيطر على الأمطار التي يُتوقّع هطولها على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة خلال شهر يوليو 2024م؛ لتكون أعلى من مُعدلاتها المعتادة لذات الشهر.
وتوقّع المُختصُّون أنْ يبدأ المرتفع الجوي الجاثم والمسيطر على أجواء المملكة بالتزحزح والتحرك نحو الشمال تدريجيًّا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو، سامحًا بتقدم خط الفاصل المداري الوهمي "ITCZ" شمالًا، وبدْء تدفق الرطوبة المدارية للأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ وفق موقع "طقس العرب".
هذه الوضعية الجوية ستنعكس على أرض الواقع بزيادة وارتفاع فرص الأمطار الرعدية على جنوب غرب السعودية، نهاية الأسبوع الثاني وخلال الأسبوع الثالث من يوليو، يُرافقها هطول أمطار رعدية تتصاعد شدّتها تدريجيًّا، وتترافق بتساقط زخات البَرَد وجريان الأودية والسيول.
ويُراقب المُختصُّون احتماليةَ اندفاع كتلة هوائية رطبة للغاية باتجاه جنوب غرب المملكة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، تعمل على اشتداد الأمطار على نطاق واسع وهطول الأمطار بغزارة عالية، والله أعلم.