الرئيس التنفيذي لـ"الأرصاد": الاستمطار يدعم الزراعة والسياحة في الباحة

وفي ختام حديثه أكّد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن عملية تلقيح السحب آمنة وصديقة للبيئة وأن المواد المستخدمة في عمليات الاستمطار يتم فحصها قبل استخدامها في معامل مختصة بالمملكة وأن الشائعات حول هذا الأمر لا يدعمها أي حقيقة علمية، بل إن برنامج الاستمطار الصناعي سيُسهم في رفع مستوى الهطول المطري، مما سيُحدِث أثرًا إيجابيًا على قطاعي الزراعة والسياحة بمنطقة الباحة بإذن الله تعالى.