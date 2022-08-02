الرئيس التنفيذي لـ"الأرصاد": الاستمطار يدعم الزراعة والسياحة في الباحة

قدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعوته الكريمة لزيارة منطقة الباحة وعلى متابعته الدائمة لكل ما يهم الأرصاد والبيئة في المنطقة.
وقال الدكتور أيمن : "إن التغير المناخي الذي يمر على العالم يعد من أهم المشاكل التي تؤرق المجتمعات على المستوى الدولي في العقود الأخيرة بما في ذلك مجتمعنا المحلي."
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها إمارة منطقة الباحة برئاسة وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري وبحضور ممثلي جميع الجهات الحكومية بالمنطقة.
وأضاف الدكتور أيمن : "إن موجات الغبار التي دهمت دولة مثل سويسرا أو حرائق الغابات التي لوحظ ازديادها في أوروبا باتت قابلة للتطور أكثر ما لم ينهض العلماء والمختصون والمراكز العلمية بالقيام بواجباتهم تجاه المناخ، وهذا هو لب دورنا في المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، فعلى الصعيد المحلي لدينا أيضًا مشاكل مؤرقة مستجدة مثل تصحّر الغابات وقلة منسوب مياه الأمطار والموجات الغبارية الفصلية والموسمية"..
وأردف: "لذلك فإننا نعمل في منطقة مثل الباحة على سبيل المثال وعبر تقنيات الاستمطار الصناعي في زيادة الهطولات المطرية بنسبة تقارب 20% بإذن الله تعالى وذلك للقضاء على تلك المشاكل المناخية ".
وفي ختام حديثه أكّد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن عملية تلقيح السحب آمنة وصديقة للبيئة وأن المواد المستخدمة في عمليات الاستمطار يتم فحصها قبل استخدامها في معامل مختصة بالمملكة وأن الشائعات حول هذا الأمر لا يدعمها أي حقيقة علمية، بل إن برنامج الاستمطار الصناعي سيُسهم في رفع مستوى الهطول المطري، مما سيُحدِث أثرًا إيجابيًا على قطاعي الزراعة والسياحة بمنطقة الباحة بإذن الله تعالى.