لا يوجِّه اللاعبين لأندية بعينها.. هكذا يعمل "الاستقطاب" لجلب أفضل النجوم العالميين للدوري السعودي

وعلى هذا الأساس الذي يعمل عليه البرنامج بمراحله المختلفة، وتوفيره نهجًا مركزيًّا لعمليات الانتقالات؛ للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، فقد تحقق نجاح كبير باستقطاب وإقناع عدد من النجوم العالميين بالمشروع السعودي الكروي الطموح، على الرغم من المنافسة التي واجهها المشروع من أندية ودوريات أخرى للفوز بهؤلاء النجوم.