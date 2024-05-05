لا يوجِّه اللاعبين لأندية بعينها.. هكذا يعمل "الاستقطاب" لجلب أفضل النجوم العالميين للدوري السعودي

قبل نحو عام من الآن أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين "استراتيجية التحول"، الهادفة إلى رفع كفاءة وتنافسية الدوري المحلي؛ بما يضمن وجوده في قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح اتخذت الرابطة 3 مسارات عمل، من بينها تنفيذ برنامج "الاستقطاب"، الذي يهدف إلى رفع القيمة التجارية للدوري السعودي للمحترفين، وزيادة مستوى التنافسية، وجذب المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في رفع مستويات اللاعبين السعوديين الشباب، وبناء جيل مميز في لعبة كرة القدم، من خلال الاحتكاك بأبرز النجوم العالميين.
ومن خلال هذا المسار يتم العمل وفق سياسات محددة في إدارة عمليات الاستقطاب، وانتقال اللاعبين إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ يعمل البرنامج حسب احتياج الأندية للاعبين.
ولا يتدخل القائمون على البرنامج في اختيارات اللاعبين للأندية، بل تقوم العملية على الأندية؛ إذ يتم عقد اجتماع مع النادي من قِبل الأجهزة الفنية، ثم يُرفع الطلب إلى البرنامج، ومن ثم يتم التفاوض مع اللاعبين المختارين.
ويؤكد سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة دوري المحترفين المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين، ذلك بقوله: "إنه تم تبليغ جميع الأندية السعودية بالميزانيات قبل فترة الانتقالات".
وأوضح خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي: "ليست مهمتنا توجيه لاعب مُعيَّن لنادٍ محدد، ولكن دورنا إتاحة الفرصة للأندية للتعرف على اللاعبين. و90% من اللاعبين تم التفاوض معهم من قِبل الأندية". مضيفًا: "مراحل تنفيذ عملية الاستقطاب تمرّ بتخصيص الميزانية، واستكشاف المواهب العالمية، ورسم خارطة الفريق، ودعم التفاوض مع اللاعبين المستهدفين، والمراجعة القانونية للعقود والرعاية، والاهتمام باللاعبين".
وعلى هذا الأساس الذي يعمل عليه البرنامج بمراحله المختلفة، وتوفيره نهجًا مركزيًّا لعمليات الانتقالات؛ للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، فقد تحقق نجاح كبير باستقطاب وإقناع عدد من النجوم العالميين بالمشروع السعودي الكروي الطموح، على الرغم من المنافسة التي واجهها المشروع من أندية ودوريات أخرى للفوز بهؤلاء النجوم.
واستطاع "الاستقطاب" جلب لاعبين من أصحاب المستويات الرفيعة، مثل: رونالدو، وكريم بنزيما، وساديو ماني، ونيمار، وفابيينو.. وغيرهم من النجوم العالميين، الذين كان يصعب تصور وجودهم قبل سنوات قليلة، كما بات بعض النجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى يهدفون إلى الانضمام واللعب في الأندية السعودية الناشطة في دوري روشن.
وحسبما أشار "اللذيذ"، فقد تمت مراجعة أكثر من 200 عقد خلال برنامج الاستقطاب، وجلب 97 لاعبًا للأندية، من بينهم 10 من أفضل 100 لاعب في العالم.