مناسك للطيران تنقل 3000 حاج تشادي من بلادهم بعد تخلّي شركة أجنبية عن نقلهم

أعرب وزير الطيران التشادي السيد حسين طاهر، عن شكره وتقديره لطيران مناسك الناقل السعودي المنضمّ موخرًا؛ على سرعة استجابتهم لنقل حجاج جمهورية تشاد، والذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 حاج، وذلك بعد أن تخلّت عن نقلهم ناقلة أجنبية أخرى. وأضاف: فور طلب هيئة الحج التشادية نقل الحجاج بشكل عاجل، قامت مناسك بإرسال طائراتها بشكل متواصل بعد أخذ الدعم والموافقات من الهيئة العامة للطيران المدني بسرعة نقل الحجاج، على الرغم من ضيق الوقت.