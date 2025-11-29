المسند: المربعانية تطرق الأبواب غدًا وفق بعض الحسابات الفلكية.. والليل يزداد طولًا حتى 22 ديسمبر

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن بعض الحسابات الفلكية تشير إلى دخول المربعانية غدًا الأحد، موضحًا أن موعد بدايتها يختلف باختلاف المدارس الفلكية؛ إذ تتراوح تواريخ دخولها بين 1 و7 ديسمبر من كل عام.
وبيّن المسند أن حساب الفلكي ابن بسّام يجعل يوم 1 ديسمبر هو التاريخ الثابت لبداية المربعانية سنويًا، وهو ما يوافق يوم غد.
وأشار إلى أن الليل لا يزال يزداد طولًا في هذه الفترة، حيث ينتقص من النهار نحو 38 ثانية يوميًا، وسيستمر ذلك حتى 22 ديسمبر؛ اليوم الذي يبلغ فيه الليل أطول مداه خلال العام قبل أن تبدأ ساعات النهار بالازدياد تدريجيًا.