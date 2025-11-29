المسند: المربعانية تطرق الأبواب غدًا وفق بعض الحسابات الفلكية.. والليل يزداد طولًا حتى 22 ديسمبر

وأشار إلى أن الليل لا يزال يزداد طولًا في هذه الفترة، حيث ينتقص من النهار نحو 38 ثانية يوميًا، وسيستمر ذلك حتى 22 ديسمبر؛ اليوم الذي يبلغ فيه الليل أطول مداه خلال العام قبل أن تبدأ ساعات النهار بالازدياد تدريجيًا.