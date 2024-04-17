"تعليم تبوك" تبدأ إجراء المقابلات الشخصية لـ550 من المعلمين والمعلمات الجدد المُعَينين

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم، إجراءات المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد المعينين في منطقة تبوك البالغ عددهم 550 معلمًا ومعلمة؛ حيث قامت إدارة الموارد البشرية في الإدارة، بتجهيز وتخصيص اللجان العاملة لاستقبال المعلمين وإنهاء إجراءاتهم، بمبنى الإدارة الرئيسي للبنين والبنات.
وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك حمد البويدي، أنه تم توزيع المعلمين الجدد على مجموعات؛ حيث يبدأ استقبال المعلمين بلجنة المطابقة وفرز الأوراق، ثم لجان المقابلة الشخصية في مختلف التخصصات التربوية، ثم لجنة الموظفين لتعبئة النماذج الوظيفية والكشف الطبي.