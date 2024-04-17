"تعليم تبوك" تبدأ إجراء المقابلات الشخصية لـ550 من المعلمين والمعلمات الجدد المُعَينين

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك حمد البويدي، أنه تم توزيع المعلمين الجدد على مجموعات؛ حيث يبدأ استقبال المعلمين بلجنة المطابقة وفرز الأوراق، ثم لجان المقابلة الشخصية في مختلف التخصصات التربوية، ثم لجنة الموظفين لتعبئة النماذج الوظيفية والكشف الطبي.