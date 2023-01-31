تفاعلًا مع "سبق".. أمانة جدة: جولات رقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة

أفاد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجولات الرقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بالمحلات التجارية تتم بشكل يومي ومستمر، ويتم إغلاق الأنشطة المخالفة.