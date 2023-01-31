تفاعلًا مع "سبق".. أمانة جدة: جولات رقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة

أفاد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الجولات الرقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بالمحلات التجارية تتم بشكل يومي ومستمر، ويتم إغلاق الأنشطة المخالفة.
جاء ذلك ردًا على ما نشرته صحيفة "سبق" تحت عنوان: "فوضى وعمالة وورش.. شاهد معاناة "مروة جدة 3" مع التشوه البصري".
وقال "البقمي": فيما يخص العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة فإنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد أن الأمانة تواصل جهودها لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030 عن طريق طرح وتشغيل مشروع دعم البلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري بمدينة جدة.