مختصون يناقشون «الإنتاج السينمائي محدود الميزانية

تضمَّنت الورشة جلستين نقاشيتين: جاءت الأولى تحت عنوان «التحضير والتنفيذ»، واستعرضت عدة محاور أساسية حول كيفية إنتاج فيلم سينمائي بميزانية محدودة؛ وبدأت بالنقاش حول فكرة التمويل، واستعرضت تصنيف الميزانية المحدودة «السوق الأميركي»، ومن بينها: الميزانية المنخفضة وتتراوح ما بين 700 ألف دولار ومليوني دولار، والميزانية المنخفضة أو المعتدلة وتتراوح ما بين 300 ألف دولار و700 ألف دولار، وكذلك الميزانية الصغيرة التي تبلغ 50 ألف دولار وأقل، وتكون مدة الحد الأقصى للأعمال فيها حوالي 40 دقيقة.