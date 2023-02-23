محمية الإمام تركي بن عبدالله تنفذ حملة لتنظيف فياض الغرب والزقلة شرق رفحاء

وذكرت الهيئة أن المبادرة تأتي انطلاقًا من استراتيجية المحمية وأهدافها في المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية والأنشطة البشرية التي تؤثر عليها، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسية في تلويث التربة، والحد من زيادة الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على المناطق الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية البيئية.