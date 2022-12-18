"الصرف الصحي" بجدة.. "الرقيب": الشركة قطعت المياه رغم تقدم السكان بالطلبات

وفي مقاله "شركة المياه تعاقب السكان" بصحيفة "الرياض" يقول "الرقيب": "الحكومة الرقمية حفظت أوقاتنا، وسرّعت معاملتنا، وخففت معاناتنا، لكن يبدو أن شركة المياه في جدة لم تواكب هذه التقنيات الحديثة، قبل شهر وضعت شركة المياه ملصقات على عدادات المياه بوجوب طلب توصيل خدمة الصرف الصحي بحد أقصى شهر وإلا سوف تقطع المياه، كان يفترض أن ترسل رسائل نصية بدلًا من هذه الملصقات التي لم يرها إلا بعض السكان الذين نبّهوا الجيران بعد مضيّ أيام على وضعها، بعد مضيّ الشهر تم قطع المياه عن أغلب السكان؛ بحجة عدم تقديم الطلب مع أن الطلبات موجودة في النظام والتأخير الفعلي من شركة المياه لأن كمية الطلبات أكبر من قدرة موظفيها على إنجازها في الوقت المحدد".