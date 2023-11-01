قنصل سنغافورة لدى المملكة يُشيد بالتطور التنموي في تبوك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية سنغافورة لدى المملكة تشاندرا كومار، الذي يزور المنطقة حاليًا.