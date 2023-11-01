قنصل سنغافورة لدى المملكة يُشيد بالتطور التنموي في تبوك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية سنغافورة لدى المملكة تشاندرا كومار، الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية الاستقبال، رحّب الأمير "فهد"، بالقنصل السنغافوري، والوفد المرافق له، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب القنصل تشاندرا كومار، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيدًا بما شاهده في تبوك من تطور تنموي، يشمل جميع المجالات الحيوية.
وفي نهاية الاستقبال، تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل السنغافوري.