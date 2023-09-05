مهرجان ولي العهد للهجن.. "الشمري" تُحقق المركز الرابع في ماراثون دولي للسيدات

وقالت الشمري لـ"سبق": "الحمد لله رب العالمين على تحقيقي المركز الرابع في أول مشاركة لي، وتمثيل لبلدي بهذا الماراثون، كما أطمح في تحقيق مراكز متقدمة في المشاركات القادمة"؛ مشيرة إلى أنها أول تجربة لها كهجانة؛ مقدمةً شكرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إتاحة الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة في المهرجان.