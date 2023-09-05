مهرجان ولي العهد للهجن.. "الشمري" تُحقق المركز الرابع في ماراثون دولي للسيدات

تَوّجت مساعدُ وزير الرياضة للشؤون الرياضية، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية "أضواء العريفي"، الهجانةَ السعودية "خلود الشمري" بالمركز الرابع من الماراثون للراكب البشري والمخصص للنساء؛ وذلك في افتتاح المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة.
ونجحت الهجانة السعودية "خلود الشمري" في تحقيق المركز الرابع كأول مشاركة لها في الماراثون للركب البشري المخصص للسيدات، لأول مرة في مهرجان ولي العهد للهجن.
وقالت الشمري لـ"سبق": "الحمد لله رب العالمين على تحقيقي المركز الرابع في أول مشاركة لي، وتمثيل لبلدي بهذا الماراثون، كما أطمح في تحقيق مراكز متقدمة في المشاركات القادمة"؛ مشيرة إلى أنها أول تجربة لها كهجانة؛ مقدمةً شكرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إتاحة الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة في المهرجان.